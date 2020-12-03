Misafirliğe gitmek yasak mı? Evde doğum günü kutlamak yasaklandı mı?

Misafirliğe gitmek yasak mı? Kültürümüzde önemli bir yeri bulunan misafirliklerle ilgili yeni kararlar alındı. Bu kararlar kapsamında vatandaşların bir araya gelmesinin ve birbirlerine koronavirü bulaştırmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki, evde doğum günü kutlamak yasak mı? Misafirliğe gitmek yasak mı?
MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?
Koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni önlemler alındı. Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:
Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.