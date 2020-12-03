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    • 03.12.2020 18:20
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    'ta maçı öncesi şok! ...

    Kulübü 'nın sakatlığıyla sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Souza'nın maçının kadrosundan çıkartıldığı duyuruldu...

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku

    Beşiktaş Kulübü Josef de Souza'nın sakatlığıyla sarsıldı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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