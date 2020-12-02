Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan hazır bulundu.
MASADAKİ KONULAR
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.
HASSAS SAVUNMA PROJELERİ
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının sonunda yazılı açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır" denildi.
TEKNOLOJİ ODAKLI VE AR-GE TEMELLİ SAVUNMA SANAYİİ POLİTİKASI
Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı da vurgulandı. Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtilen toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikasının güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirildi. Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği kaydedildi.
"TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİYLE..."
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarda yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."