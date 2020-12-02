Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı da vurgulandı. Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtilen toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikasının güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirildi. Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği kaydedildi.

"TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİYLE..."