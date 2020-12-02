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    • 02.12.2020 14:16
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    SON DAKİKA: Bakan : Türk-Rus Ortak Merkezi inşaatı yapılıyor

    Son dakika haberi! Türk-Rus Ortak Merkezi hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı , inşaatın yapıldığını duyurdu. Bakan Akar, "Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak." ifadelerine yer verdi.

    AA


    Milli Savunma Bakanı , sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek ziyaretinde, savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Türk-Rus Ortak Merkezi hakkında açıklama yapan Bakan Akar, inşaatın yapıldığını duyurdu.


    Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;

    (Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak.

    Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.

    Tank paleti fabrikası Mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim."


    Ayrıntılar geliyor...

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