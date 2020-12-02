Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.
Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.
Gezi olayları ile başlayan süreçten itibaren ülkemiz çok ciddi haksızlıklara maruz kalmıştır. Sokakları yakıp yıkanlar barışçıl insanlar olarak gösterilmiştir.
Ama aynı olaylar Avrupa'nın diğer ülkelerin olunca bize basın özgürlüğü dersi verenler, 3 maymunu oynadılar. Sarı yeleklilere Fransız polisinin sert müdahalesinden hiç bahsetmediler.
Benzer olayın İsrail polislerinin Filistinlilerin katledilişinde de gördük. Daha birkaç gün önce Filistinli yaralıyı taşıyan ambulanstaki Filistinli'nin gözaltına alınmasını hiçbir uluslararası medyada görmedik. Şahsımı hedef alan iğrenç haberleri daha saymıyorum.
MAZLUMLARIN SESİ
Başkan Erdoğan, "Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günlerde TRT World zalime karşı mazlumların sesi oluyor" dedi.