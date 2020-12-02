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    • 02.12.2020 10:50
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    'ndan 5A ve 5B müjdesi! Son aşamaya gelindi

    haberi... , " 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik." dedi.

    Haberler Güncel Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A ve 5B müjdesi! Son aşamaya gelindi