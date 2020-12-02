Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, 'Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.' dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.' açıklamasında bulundu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN Türksat, 'Teknoloji Kaptanları Yarışması'nda 4 ödül kazandı Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Demir yolu yatırım payı yüzde 60 olacak