EN YÜKSEK GÜNLÜK SAYI

Son 24 saatte 487 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 17 bin 123'e çıktı. Bugün açıklanan ölü sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük sayı" oldu. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 426 ile 27 Kasım'da kaydedilmişti. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 779 bin 500 olarak açıklandı.