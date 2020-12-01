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    • 01.12.2020 10:17
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    'ta vaka sayılarında korkutan artış! Harita kırmızıya boyandı

    Özellikle kış aylarının gelmesiyle yeniden tırmanışa geçen vakalarındaki artış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de artışın en fazla olduğu illerden biri de oldu. İl genelinde günlük 800'lere ulaşan sayı ile birlikte koronavirüs risk haritası adeta kırmızıya boyandı.

    DHA
    O ilde vaka sayılarında korkutan artış! Kırmızıya boyandı

    Zonguldak'ta günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının ardından koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında 'kırmızı' renge boyandı.



    Kent genelinde artan vaka sayılarının günlük 800'lere ulaşmasının ardından yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansıdı. Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı. İlçelerde de vaka artışları HES uygulamasında dikkat çekti.

    Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor.



    Vatandaşlardan Uğur Kutoğlu, vaka artışı durdurmak için daha fazla tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Kutoğlu, şehirlerarası yolcu taşımacılığında da kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul'dan gelen vakaları engellemiş olsa bir de 14 gün boyunca kısıtlama yapsalar bence bunu bitirirler. Öyle kısıtlamalarla bu işin düzeleceğini sanmıyorum" diye konuştu.



    Kent merkezine bir işi için indiğini ifade eden Aynur Taba ise işi olanın da olmayanın da sokakta gezdiğini ve bunun da salgını artırdığını söyledi.

    30 KASIM VAKA TABLOSU
    30 Kasım 2020 tablosuna göre, son 24 saatte yapılan 176 bin 656 testten 31 bin 219 vaka, 6 bin 514 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 485 kişi de iyileşti.

    Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, toplam hasta sayısı 500 bin 865, toplam vefat sayısı 13 bin 746, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 190, toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727 oldu.

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    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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