Marmaris ilçesine 70 kilometre mesafedeki Bozburun ile Söğüt mahallesi açıkları Yeşilova Körfezi civarında, 28 Kasım'da saat 13.30 sularında balık avlayan bir kişi Yeşliova Yarımadası'nda bir grubun el işareti ile yardım çağrısı yaptığını fark edip, durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.