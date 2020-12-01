İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Ankara, Niğde, Bursa, Samsun, Kayseri, Adıyaman, Sivas, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Şanlıurfa ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 85 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN "SÖZDE RAKKA EMİRİ" VE "İNFAZCISI" YAKALANDI

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün "sözde Rakka emiri" H.E. ile "örgütün infazcısı" Y.Ş'nin de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı. H.E'nin, 2014-2018 yıllarında Suriye'de DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" olarak görev yaptığı, Türkiye'ye geldiği süre içinde Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Şüphelilerden Y.Ş'nin de "örgütün infazcısı" olduğu belirlendi.

EMNİYET VE MİT'TEN DEAŞ'A ORTAK OPERASYON

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMASI

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan Y.K.B'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Heyet, ayrıca sanığın ikametgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 1 yıl 6 ay hapis ve para cezasına hükmederek cezayı erteledi.

