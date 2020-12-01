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    • 01.12.2020 13:51
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    SON DAKİKA: 'da merkezli 13 ilde operasyonu

    Son dakika haberine göre, merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Şanlıurfa'da merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu