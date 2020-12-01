Son dakika haberine göre, Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor... Ankara'da ByLock operasyonu! 12 kişi gözaltında TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN