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    • 01.12.2020 17:46
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a "güvenlik sorunu" diyen Lideri hakkında önemli bir tespitte bulundu

    Son dakika haberine göre, , " Genel Başkanı , Sayın için “ için sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “ sorunu” haline gelmiştir." dedi.

    AK Parti'den Kılıçdaroğlu tespiti

    Son dakika haberi...

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu paylaşımları yaptı:

    ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur," demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir "demokrasi sorunu" haline gelmiştir.

    Sayın 'nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir.
    Kılıçdaroğlu'nun utanç verici şekilde sayın Cumhurbaşkanımız için "Türkiye için milli güvenlik sorunudur" dediği gün, yabancı bir yayında "Türkiye'nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir" manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır.    ''

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan'a "güvenlik sorunu" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında önemli bir tespitte bulundu