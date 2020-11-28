





Ulaşılan gazeteci-yazarlar şunları söyledi:



HABERİMİZ BİLE YOK

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ancak böyle bir etkinliğe katılmadım.

Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli: Etkinlikten haberim yok.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı: Hiç haberim yok. Zaten etkinliklerde bulunmam.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel: Hayatımda hiçbir belediyenin hiçbir etkinliğine katılmadım. Kitap imza günleri dahil reddediyorum.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak kabul etmedim.

Gazeteci Balçiçek İlter: Etkinliği hatırlamıyorum.