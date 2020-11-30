Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2020 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2020 18:06
    ABONE OL

    Son dakika: MSB açıkladı: ve leri kardeş ’na destek sağlamaya başladı

    , mayın ve temizliği yapan ve lerinin,  işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş ’na destek sağlamaya başladığını açıkladı.

    AJANSLAR
    O timler Azerbaycan'a destek sağlamaya başladı

    , mayın ve temizliği yapan ve lerinin, 'na destek sağlamaya başladığını açıkladı.

    HEM MAYIN TEMİZLEYECEK HEM DE EĞİTİM VERECEK
    Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" ifadelerine yer verildi.



    İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o paylaşım;

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: METİ ve PMKİ timleri kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı