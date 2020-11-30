Milli Savunma Bakanlığı, mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timlerinin, Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladığını açıkladı.



HEM MAYIN TEMİZLEYECEK HEM DE EĞİTİM VERECEK

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" ifadelerine yer verildi.







İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o paylaşım;

Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek. pic.twitter.com/Di297TgaW7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020