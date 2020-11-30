Moderna aşısı hangi ülkenin? Moderna aşısı fiyatı ne kadar?

Moderna aşısı hangi ülkenin sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Moderna aşısı fiyatı ne kadar? Koronavirüse karşı bilim insanlarının aşı çalışmaları devam ediyor. Faz 3 çalışmaları devam eden Moderna aşısından yeni haber geldi. Peki, Moderna aşısı hangi ülkenin?

MODERNA AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna geliştirdikleri koronavirüs aşısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı 3. faz denemede genelge yüzde 94.1, bazı ciddi vakalarda ise yüzde 100 etki sağladı." ifadelerini kullanıldı.