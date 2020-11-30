AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini yayınladı ve AÖL 1. dönem sınav tarihleri de belirlendi. Şu an için ertelenme ya da iptal söz konusu değil, peki AÖL sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği soruların yanıtları…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
Ancak sınavların ertelenebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
AÖL SINAV TARİHLERİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020