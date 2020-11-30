AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini yayınladı ve AÖL 1. dönem sınav tarihleri de belirlendi. Şu an için ertelenme ya da iptal söz konusu değil, peki AÖL sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği soruların yanıtları…