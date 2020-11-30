5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? AÖL sınavı iptal mi oldu sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2020‐2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu sınavlarının 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu akşam duyurulan kararların ardından AÖL sınavı iptal mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? İşte son gelişmeler...
AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU? 5-6 ARALIK AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
AÖL sınavı iptal mi oldu sorusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2020-2021 AÖL İŞ TAKVİMİ
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 5-6 Aralık 2020
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 28 Aralık 2020 Pazartesi
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 24 Mart 2021 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 27-28 Mart 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri: 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. DönemSınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 27 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 30 Haziran 2021 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI: 3-4 TEMMUZ 2021
2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 31 Ağustos 2021‐ 03 Ekim 2021
2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 06 Eylül 2021 ‐08 Ekim 2021
2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 06 Eylül 2021 ‐12 Ekim 2021
2021‐2022 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 1 Aralık 2021 Çarşamba
2021‐2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 4-5 ARALIK 2021
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.