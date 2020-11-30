KPSS önlisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM 2020 KPSS branş bazında sıralamalar için tıklayınız!

KPSS branş bazında sıralamalar memur adayları tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS önlisans sonuçlarının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrilmişti. KPSS branş bazında sıralamalar ile adaylar kendi başarı durumlarını değerlendirebilecek ve hangi kurumları tercih edebileceği hakkında fikir edinebilecek.
KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
30 Kasım Pazartesi günü erişime açılacağı açıklanan KPSS önlisans branş bazında sıralamalar için ÖSYM duyurusu geldi. 2020-KPSS önlisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA İÇİN TIKLAYINIZ
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz.
Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.