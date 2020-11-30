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    • 30.11.2020 11:01
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    ne demek? ?

    EBA sistemine giriş yapan öğrenciler hatasıyla karşılaşıyor. Bu hata nedeniyle ders işlemekte sorun yaşayan öğrenciler sorusuna yanıt arıyor. Uzaktan eğitim sürecine geçiş yapılmasıyla birlikte öğrenciler EBA üzerinden ders almaya başlamıştı. Ancak zaman zaman yaşanabilen teknik sorunlar nedeniyle sisteme girişte zorluk yaşanabiliyor. Peki, EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek?

    takvim.com.tr
    EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA çöktü mü?

    EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA üzerinden uzaktan ders almaya devam eden öğrenciler sisteme giriş sırasında zorluk yaşıyor. Öğrencilerin karşısına sunucu mapping verisi alınamadı hatası çıkıyor. Bu gelişmenin ardından EBA çöktü mü sorusuna cevap aranıyor.

    EBA MAPPING VERİSİ ALINAMADI NE DEMEK?

    Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj. Çoğunlukla o an için aşırı giriş denemelerinde çıkabildiğini söyleyebiliriz. Yinede olası çıkış sebeplerini aşağıya ekledik.

    Sunucu yoğunluğu
    İnternet yoğunluğu
    Çok sık giriş denemeleri

    Kullanıcının bağlantısının kesilmesi
    İnternette oluşan kopmalar


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    Haberler Güncel EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA çöktü mü?