EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA çöktü mü?

EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA üzerinden uzaktan ders almaya devam eden öğrenciler sisteme giriş sırasında zorluk yaşıyor. Öğrencilerin karşısına sunucu mapping verisi alınamadı hatası çıkıyor. Bu gelişmenin ardından EBA çöktü mü sorusuna cevap aranıyor.
EBA MAPPING VERİSİ ALINAMADI NE DEMEK?
Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj. Çoğunlukla o an için aşırı giriş denemelerinde çıkabildiğini söyleyebiliriz. Yinede olası çıkış sebeplerini aşağıya ekledik.
Sunucu yoğunluğu
İnternet yoğunluğu
Çok sık giriş denemeleri
Kullanıcının bağlantısının kesilmesi
İnternette oluşan kopmalar
Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar
Kullanıcıya yapılan engelleme