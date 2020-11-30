EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA çöktü mü?

EBA sunucu mapping verisi alınamadı ne demek? EBA üzerinden uzaktan ders almaya devam eden öğrenciler sisteme giriş sırasında zorluk yaşıyor. Öğrencilerin karşısına sunucu mapping verisi alınamadı hatası çıkıyor. Bu gelişmenin ardından EBA çöktü mü sorusuna cevap aranıyor.