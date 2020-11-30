



Bu kritik karar sonrası A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanı Doktor Meltem Özen, alınan tedbirleri yorumladı.



Meltem Özen'in açıklamaları şöyle;

Benim beklentim İstanbul için en az iki hafta tam bir kapama şeklinde olmasıydı. Ama genel olarak salgının başında da hep gördüğümüz biraz daha küçük adımlarla bunlara gidiliyor. Ama gelecekte öngördüğüm biraz daha bu kısıtlamalar özellikle İstanbul için artırılacaktır. Yeterli olmayacaktır sadece hafta sonuyla… 1 hafta 5 gün böyle belki artırılır ama bizim önerimiz 14 gün şeklinde olmasıdır.

"O İLÇELER BENCE KISITLAMA ALTINA ALINMALI"

Diğer illere gelince Bakanlığımız her ilde ne kadar vaka olduğu hatta hangi ilçelerde salgının daha yoğun gittiği bunların hepsi belirli. Onun için ben diğer illerde belki hafta sonu yasaklarıyla beraber vakaların çok yoğun olduğu ilçeler bence kısıtlama altına alınmalı diye düşünüyorum.



"ANKARA'DA MESELA 3 GÜN HAFTA SONU YASAĞI..."

Ankara için bu ilçeler belli. Diğer illerde de bu bellidir. Ankara'da mesela 3 gün hafta sonu yasağı varsa bir 5 günde o haftayı da ilçeleri kapatmak şeklinde olmalı diye düşünüyorum. O zaman daha hedefe yönelik olur. Çünkü bütün bir şehri kapattığınız zaman insanlarda hakikaten baskıyla çok bunaldılar. Bir yandan hasta olma stresi zaten kendilerini eve kapatmış durumdalar. Bir de devlet tarafından kapatılma kararları gelince insanlarda sıkıntılara yol açıyor. Nitekim çıkma yasaklarını delen çok sayıda ceza yiyen vatandaşımız var. Bu da bunun göstergesi. Dolayısıyla önlemler inşAllah bir parça ilk aşamada bir parça nefes aldırsa bile bize bazı illerde daha fazlasını yapmak gerekeceği kanaatindeyim.