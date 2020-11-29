Yabancıya medikal tokat!

Tüm dünya için böylesine zor günlerde, Türkiye ile olan iyi ve dostane ilişkilerini takdir eden Alman Dixion GmbH, Coronavirüs salgını ile mücadele etmek adına yerel üretici firmalardan medikal malzeme satın almayı kararlaştırdı. Ancak dolandırıldı. Dolandırıcı firma iki ayrı şirketin hesabına hileli bir şekilde para transferleri yaptırdı. Mahmut Onur Ay adlı kişiye gönderilen 350 bin dolar ise geri alınamadı. Ay'ın faturada iki farklı şirket kullandığı ortaya çıktı. Gönderilen ürünlerin ayıplı olduğu anlaşıldı. Alman şirket dava açtı.

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