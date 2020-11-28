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    • 29.11.2020 06:00
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    Son dakika: 'da evin çatı katında çıkan söndürüldü

    'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

    AA
    Bursa'da korkutan yangın

    'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cuma Mahallesi Ali Kahya Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana geldi.

    Öte yandan yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü