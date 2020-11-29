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    • 29.11.2020 17:02
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    Kısıtlama sonrası 'da akılalmaz görüntüler! Adım atacak yer kalmadı

    'da nın sona ermesinin ardından olta balıkçıları ile ’ne akın etti. Corona virüs önlemleri hiçr sayıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına hiç uyulmadığı görülürken köprüdeki yoğunluk şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberin detayları...

    Kısıtlama sonrası İstanbul'da akılalmaz görüntüler!

    HER İKİ TARAFI DA DOLDU

    Güneşli, güzel havayı fırsat bilen lular, kısıtlamanın saat 10.00'da sona ermesinin ardından dışarıya çıktılar. Bu arada ve 'nün her iki tarafı da kısa sürede oltasını alıp gelenlerle doldu.

    TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

    Yayaların da geçerken yoğunluk oluşturduğu köprüde, 'Sosyal mesafe' kuralı uygulanamazken, birçok kişinin de maskelerini kurallara göre takmadığı görüldü.

    BALIK EKMEK ALDILAR, TABURELERDE, MERDİVENLERDE YEDİLER

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede tüm restoran ve lokantalarda müşterilere servis ile hizmet vermeleri yasaklanırken, Eminönü'ndeki sandallardan balık ekmek alan birçok kişi ise, hemen oradaki taburelerde, yaya geçidindeki merdivenlere oturarak karınlarını doyurdu. Bu sırada da, sosyal mesafenin uygulanmadığı göze çarptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Kısıtlama sonrası İstanbul'da akılalmaz görüntüler! Adım atacak yer kalmadı