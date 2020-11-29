Karaalibölüğü Mahallesi 2. Çalılık Sokak'ta Erhan Çayırcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Birinci katta başlayan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.