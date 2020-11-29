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    • 29.11.2020 20:06
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    'da çıkan da iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

    'ın Antakya ilçesinde çıkan da iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

    Hatay'da korkutan yangın

    Karaalibölüğü Mahallesi 2. Çalılık Sokak'ta Erhan Çayırcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Birinci katta başlayan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

    Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

    Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Güncel Hatay'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi