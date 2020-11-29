Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak. Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın" dedi.