Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Konuşmasında özellikle Avrupa'da hızla artan İslam düşmanlığına vurgu yaptı. Şu mesajları paylaştı:
Müslüman olmanın güzelliğini yaşayışlarıyla Amerikan toplumuna gösteren tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.
Sizlerin bu örnek davranışlarının İslamı terörle, şiddetle, cehaletle özdeşleştirmeye çalışanlara verilmiş en esaslı cevap olduğunu inanıyorum.
Bu sene sadece COVİD-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel ırkçılık, artık gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. İsveç'te Kuran yakılması, Norveç'te Kuran'ın yırtılması, Fransa'da basın özgürlüğü adına Hz. Peygamber'i tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesi, kutsallarımıza yönelik saldırılardan birkaçıdır.
İslam ve insanlık düşmanlarının bu kadar pervasızlaşmasının en büyük sebebi Müslümanların içinde bulunduğu atalet ve gaflettir.
Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir.