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    • 28.11.2020 21:09
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    'de 'lı teröristlere ait bir sığınak imha edildi

    'de düzenlenen operasyonda 'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi. Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    AA
    Terörist ini imha edildi

    Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

    SİLAH VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
    Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
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    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait bir sığınak imha edildi