Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?

A: Baş ağrısı

B: Kulak tıkacı

C: Sırt masajı

D: Güneş gözlüğü

Doğru cevap: C: Sırt masajı