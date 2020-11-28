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    • 28.11.2020 14:28
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    SON DAKİKA: merkezli 13 ilde operasyon: 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı

    Son dakika haberine göre, merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen 40 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, ikisi savcılıktan, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    AA
    Kocaeli merkezli 13 ilde operasyon

    merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik yürütülen planlı dosya kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Marmara Bölgesi ve Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalyak kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi.

    Konuyla ilgili 24 Kasım'da Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen 40 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, ikisi savcılıktan, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul'da iki farklı depoda yapılan aramalarda ise yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirildi.



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