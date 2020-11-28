D-100 Karayolu'nda yapılan denetimler sırasında bir araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini şaşırdığını iddia ederken hem alkollü, hem ehliyetinin daha önceden alkolden alındığı hem de kullandığı minibüsün sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Ayrıca, yapılan evrak kontrollerinde sürücünün daha önceden ehliyetinin yine alkolden alındığı tespit edilirken, kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı ortaya çıktı.