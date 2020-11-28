Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul'da hafta sonları kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Polis ekipleri gece boyunca kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Ana yollarda ticari ve hususi araçlar durdurularak gerekli belgelerin kontrolü yapıldı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI
E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Uygulamada sokağa çıkma belgesinin yanı sıra otomobilinin muayenesi olmayan bir kişi ise Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten 3 bin 150 TL para cezasına çarptırılırken muayenesiz araçla trafiğe çıkma suçundan 288 TL para cezasına çaptırıldı.
EHLİYETİ VE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BULUNMAYAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKTI
Denetimde trafik ekiplerinin ehliyet sorduğu bir sürücünün ise alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve sokağa çıkma izni olmadan alkollü şekilde trafiğe çıktığı öğrenildi. Trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulayarak aracı çekici yardımıyla kaldırarak trafikten men etti.
D-100 Karayolu'nda yapılan denetimler sırasında bir araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini şaşırdığını iddia ederken hem alkollü, hem ehliyetinin daha önceden alkolden alındığı hem de kullandığı minibüsün sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Ayrıca, yapılan evrak kontrollerinde sürücünün daha önceden ehliyetinin yine alkolden alındığı tespit edilirken, kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
Polis ekipleri durdurulan araç sürücüsüne hem alkollü araç kullanmaktan hem sokağa izinsiz çıkmasından ceza yazarken, sigortası olmayan aracı da ceza işlemlerinden sonra çekici ile otoparka çekildi.
Sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Sokağa çıkma yasağının saatlerini yanlış bildiğini ve alkollü olduğunu" söyledi.
Polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar devam etti.