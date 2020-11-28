Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.11.2020 21:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2020 21:47
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. ve Prof. Dr. hastanelerini ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. ve Prof. Dr. hastanelerini ziyaret etti. , bu hastanelerin 'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti. Öte yandan Sağlık Bakanı, İstanbul'da riskin devam ettiğini belirterek "Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

    AJANSLAR



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti.



    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirtti.



    Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;



    RİSK DEVAM EDİYOR!
    Bakan Koca, "İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti