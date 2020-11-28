Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti.





Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

PROF. DR. FERİHA ÖZ ve PROF. DR. MURAT DİLMENER Acil Durum Hastanelerimizin üstlendiği yükü ve yatan hastalarımızın durumunu yerinde değerlendirdik. Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor. pic.twitter.com/mDsJuzwTnK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020





RİSK DEVAM EDİYOR!

Bakan Koca, "İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim. pic.twitter.com/7wLvxEdNNs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020