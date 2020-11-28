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    • 28.11.2020 23:58
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    ’nin evine çirkin saldırı! Mete yaşananları A Haber'de anlattı

    ’da faşistler bu kez 'nin kaldığı evi hedef aldı. A Haber’de yayınlanan programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan’da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı.

    Yunanistan'da faşistler bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı evi hedef aldı.

    A Haber'de yayınlanan Akşam Ajansı programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan'da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı.

    "YUNANİSTAN POLİSİNDEN CESARET BULUYORLAR"
    Polisin olaya duyarsız kaldığını ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurabildiklerini aktaran Mete, "Yunanistan'da saldırılar ilk değil son olmayacak. Azınlık her zaman saldırılara uğruyor. Bir cuma günüydü akşam evime geldiğim zaman baktım ki asansörün aynasında şahsıma ait küfürler vardı. Öğrendim ki komşular polis çağırmış ilgilenmiş. Tabi bunun evveliyatı var. 2016'da bir asker boğuldu onun cenazesine gitmiştik. Cenazeye gittik diye bize 'bayrağı yırttılar' gibi ırkçılar saldırdılar. Mahkemeler açtılar. Cuma günü de o ırkçı bir bayana mahkeme açmıştık, mahkemenin tebligatı geldi. Nisan ayında mahkemesi olacak diye. Yarım saat içinde de bu yazı yazıldı. Dolayısıyla bunlar her zaman yapılan olaylar. Fakat evin içine kadar girebilecek cesareti buluyorlar. Bizi sıkıntıya sokan orası oldu." dedi.
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    Haberler Güncel İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin evine çirkin saldırı! Mete yaşananları A Haber'de anlattı