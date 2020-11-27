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    • 27.11.2020 13:25
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    Son dakika: 'da organ ticareti operasyonu: 18 gözaltı!

    , ve ekipleri, farklı tarihlerde için başvuru yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını belirten 18 kişinin çelişkili beyanda bulunması üzerine çalışma başlattı. , Uganda, , , , ve Türkmenistan uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    DHA

    'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

    İstanbul, ve ekipleri, farklı tarihlerde için başvuru yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını belirten 18 kişinin çelişkili beyanda bulunması üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, yabancı uyruklu kişilerin akraba olmadıklarını ve para karşılığı organ ticari yaptıklarını belirledi. , Uganda, , , , ve Türkmenistan uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 18 gözaltı!