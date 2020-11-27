Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları belli oldu mu?

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



2021 Yılbaşı çekilişi için bilet satışlarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oluyor. Bu yılda her sene olduğu gibi 29 Kasım 2020 tarihinde bilet satışının başlaması bekleniyor.

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?



2021 yılının ilk saatlerinde yapılacak Yılbaşı çekilişi için biletler yakın zamanda satışa çıkacak. Tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 şekilde satılan biletlerin fiyatları ise belli oldu. 2021 Yılbaşı çekilişi için alınacak tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL ve çeyrek bilet de 25 TL olarak belirlendi. Yeni yıl çekilişi için bilet fiyatlarının arttığı bugünlerde büyük ikramiye miktarı da yükselişe geçti. 2021 yılında büyük ikramiye 100 Milyon TL olarak açıklandı.



