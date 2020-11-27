Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılacak bireysel eğitimler dışında kalan tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda alınan karar neticesinde bu merkezlerde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze verilecek ancak grup eğitimleri 4 Ocak tarihine kadar yapılamayacak.

Milli Eğitim Bakan Selçuk yaptığı açıklamada " 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verdi.