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    • 27.11.2020 Gazete
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    Çocuklarım size emanet!

    'da (36), 17 Ekim’de 3 çocuğunun annesi (30) ile işyerinin ön koltuğuna oturduğu için tartıştı. Öfkeli adam, kendisi ile kızı Zeynep ve eşinin üzerine döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan genç kadın, atladı. Hastanede kurtarılamadı. Güllü Yılmaz’ın bilinci kapanmadan polise, “Kocam beni yaktı. Çocuklarım size emanet” dediği ortaya çıktı. Katil koca tutuklandı. Yaralı kurtulan 10 yaşındaki Zeynep ise “Annem alev aldı. Sokakta yanarken gördüm” dedi.

    Çocuklarım size emanet!

    'da (36), 17 Ekim'de 3 çocuğunun annesi (30) ile işyerinin ön koltuğuna oturduğu için tartıştı. Öfkeli adam, kendisi ile kızı Zeynep ve eşinin üzerine döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan genç kadın, atladı. Hastanede kurtarılamadı. Güllü Yılmaz'ın bilinci kapanmadan polise, "Kocam beni yaktı. Çocuklarım size emanet" dediği ortaya çıktı. Katil koca tutuklandı. Yaralı kurtulan 10 yaşındaki Zeynep ise "Annem alev aldı. Sokakta yanarken gördüm" dedi.

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