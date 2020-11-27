Diyarbakır'da Can Yılmaz (36), 17 Ekim'de 3 çocuğunun annesi Güllü Yılmaz (30) ile işyerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için tartıştı. Öfkeli adam, kendisi ile kızı Zeynep ve eşinin üzerine benzin döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan genç kadın, ikinci kattan atladı. Hastanede kurtarılamadı. Güllü Yılmaz'ın bilinci kapanmadan polise, "Kocam beni yaktı. Çocuklarım size emanet" dediği ortaya çıktı. Katil koca tutuklandı. Yaralı kurtulan 10 yaşındaki Zeynep ise "Annem alev aldı. Sokakta yanarken gördüm" dedi.