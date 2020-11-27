AÖF sınavları ertelendi mi? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları iptal mi edildi?

AÖF sınavları ertelendi mi? Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri güz döneminde yapılacak sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Fakülteden konuyla ilgili açıklama geldi ve sınavların nasıl yapılacağı belli oldu. Herhangi bir iptal söz konusu olmayacak ve sınavlar online sistem üzerinden tamamlanacak. Peki, AÖF sınavları ertelendi mi?
AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.
Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.