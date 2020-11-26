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    • 26.11.2020 16:06
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    SON DAKİKA: kendisini eden taksicilerin üzerine yürüdü videoları sildirmeye çalıştı

    Son dakika haberi: 'nin 'li Büyükşehir Belediye Başkanı , toplantısı için 'ne girdiği sırada taksicilerin suyla karşılaştı. İmamoğlu, taksicileri dinlemeyip içeri girerken öfkeli kalabalık "yuh" diyerek protesto etti. Daha sonra tekrar dışarıya çıkan CHP'li İBB Başkanı "Hanginiz yuhladı?" derken korumaları ise daha sonra videoları sildirmeye çalıştı. Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde 'nde yaptığı konuşmada 'de demokrasi yok diye kötü İngilizcesiyle yurt dışına şikayette bulunmuştu.

    takvim.com.tr

    İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

    TARTIŞMA ÇIKTI
    İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı.

    İMAMOĞLU TAKSİCİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
    İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi.

    KORUMALAR VİDEOLARI SİLDİRMEYE ÇALIŞTI
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ise daha sonra taksicilere müdahale ederen videoları sildirmeye çalıştı.

    İÇERİ ALMAYIN TALİMATI
    Toplantı öncesinde kendisini protesto eden taksicilerin üzerine korumalarıyla birlikte giderek hesap sormaya kalkan İmamoğlu'nun içerde gerçekleştirilecek olan görüşmelere 2 taksici esnafının alınmaması talimatı verdiği öğrenildi.

    KÖTÜ İNGİLİZCESİYLE "TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK" DİYE ŞİKAYET ETMİŞTİ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yapmıştı.

    İmamoğlu, "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor." ifadeleriyle Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden taksicilerin üzerine yürüdü videoları sildirmeye çalıştı