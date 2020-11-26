Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.11.2020 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 16:42
    ABONE OL

    Koronavirüs vakalarında en riskli 15 il arasında yer alan Edirne'de camilerden anons yapılıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarında artış yaşandığını belirttiği 15 riskli il arasında yer alan Edirne’de, cami hoparlörlerinden ‘komşu ziyareti yapmayın’ anonsları yapılıyor.

    İHA
    Vakalarda zirvede olan ilimizde camilerden anons yapılıyor

    Kovid-19 pandemisi ile mücadele tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de devam ediyor. Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda diğer kurumlar ile beraber alınan tedbirler her ne kadar en üst seviyede devam etse de, son haftada vaka artışları ile dikkat çeken Edirne ile ilgili çarpıcı durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

    Koca, dün yaptığı basın açıklamasında, vaka sayılarında son bir haftada yüzde 50 artış yaşanan 15 il arasında Edirne'yi de gösterdi. Komşu ülke Bulgaristan'a sınır konumunda bulunan ve özellikle Bulgarların alışveriş için akın ettiği kentte kurulan sosyete pazarı da tedbir amaçlı 2 hafta süre ile kapatıldı.



    ANONSLAR SIKLAŞTIRILDI
    Edirne Valiliği tarafından bir süredir Selimiye Cami'nden yapılan uyarı anonsları, vatandaşların maske, mesafe ve tedbir konusunda daha da ehemmiyet göstermesi açısından sıklaştırıldı. Özellikle ev hanımlarının, komşu ziyareti, gün, misafirlik gibi faaliyetleri de korona virüsle mücadelede zafiyet gösterilen durumlar arasında yer alıyor.



    VATANDAŞLAR DA KURALLARA UYMAYANLARA TEPKİLİ
    Edirneli vatandaşlar, kurallara uyanlarında uymayanların da olduğunu belirterek, bu hastalıktan kurtulmak için alınan tüm tedbirlere harfiyen uyulması konusunda hem fikir olduklarını söylüyor.



    VALİ DE UYARDI
    Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp de STK'lara gönderilmek üzere bir yazılı mesaj hazırlayarak, "Kovid-19 salgınına ilişkin olarak Edirne il merkezi ve ilçelerimizde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışında belirgin bir yükseliş gözlemlenmektedir.

    Lütfen üyelerinizi özellikle ev hanımlarını kendi aralarında gün düzenlememe, komşu ziyareti yapmama ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konularında uyarınız.

    Bu konuda üst düzeyde duyarlılık gösterilmesi Covid-19 ile mücadele açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu uyarı mesajının tüm üyelerinize ve üye yakınlarına ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.

    Daha sağlıklı günlere birlikte kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Koronavirüs vakalarında en riskli 15 il arasında yer alan Edirne'de camilerden anons yapılıyor