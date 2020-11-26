Koronavirüs vakalarında en riskli 15 il arasında yer alan Edirne'de camilerden anons yapılıyor

Kovid-19 pandemisi ile mücadele tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de devam ediyor. Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda diğer kurumlar ile beraber alınan tedbirler her ne kadar en üst seviyede devam etse de, son haftada vaka artışları ile dikkat çeken Edirne ile ilgili çarpıcı durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.