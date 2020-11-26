Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Madem esnafımız erzak yardımı alacak duruma geldi sen neden 180 bin TL'lik makam aracı alıp biniyorsun? Esnafın yanında 'Gariban' ama itibarda 'Zenginim' diyorsun. Bu akıl tutulmasının dünyada bir örneği daha var mı? Esnafının bittiği, esnafının tükendiği, kepenk indirdiği insanlık tarihinin en büyük ekonomik sıkıntıya girdiği zamanda 180 bin TL'ye makam aracı almak ve sonrada 'Esnaf bitti' diyerek bağırmak da nedir? Madem 180 bin TL bütçemiz var bu parayı 500 TL'den 360 esnafına dağıtsaydın biz de o bağışların gerçekçiliğine biraz da olsa inansaydık. Maalesef bugün itibari ile söylemleri ve yaptıkları birbiri ile uyuşmayan bir başkan komedisi izliyoruz."