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    • 26.11.2020 17:45
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    'li ’nde eylemi! "İşveren ilk yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır zam teklif ediyor"

    Yine 'li belediye yine ... Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) 1 No'lu Şubesi üyeleri, ndeki toplu iş sözleşmesinde teklif edilen oranını protesto etti. Özgürlük Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, "Toplu Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez" yazılı pankart açtı. Grup üyeleri, "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" şeklinde sloganlar atarak, alkış tuttu ve düdük çaldı.

    Sabah
    Bakırköy Belediyesi’nde eylem

    Grup adına açıklama yapan TÜM BEL-SEN 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, 28 Ağustos'tan bu yana 16. eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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    20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmelerinin imzalanmadığını söyleyen Erdem, memur ve işçilerin mağduriyet yaşadığını anlattı.

    ZAM ORANINA BAK!

    Toplu iş sözleşmesinde zam oranının birinci yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır olarak sunulduğunu dile getiren Erdem, bu oranı kabul etmediklerini kaydetti.

    "TALEPLERİMİZ ASGARİ VE MAKULDÜR"

    Toplu iş sözleşmesiyle ilgili yetkililerden somut adım atmalarını beklediklerini belirten Erdem, "Taleplerimiz asgari ve makuldür. Yüzde 14 gibi, 200 liraya gelen bir talebimiz var. İşveren ilk yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır zam teklif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel CHP'li Bakırköy Belediyesi’nde zam eylemi! "İşveren ilk yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır zam teklif ediyor"