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    • 26.11.2020 01:15
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    'nin ortağı 'den skandal açıklamalar! ve gereken cevabı verdi

    'nin ortağı 'den 'nda skandal açıklamalar. HDP , Atatürk'ün 'nda mücadeleyi "ilk" gittiği yer olan ’dan değil de "Kürdistan"dan başlattığını söyledi. ve sıralarından gereken cevap verildi.

    'nin ortağı 'den 'nda skandal açıklamalar. HDP , Atatürk'ün 'nda mücadeleyi "ilk" gittiği yer olan 'dan değil de "Kürdistan"dan başlattığını söyledi. ve sıralarından gereken cevap verildi.

    HDP'li vekil Hasan Özgüneş, 'de olduğunu unuttu ve kıllara durgunluk veren bir konuşma yaptı.

    Erzurum Kongresi'ni anlatırken, Atatürk için "Kürdistan"a geldi " dedi. Milletvekili bir cümlesiyle milli mücadeleyi manipüle etmeye çalıştı.

    Özgüneş konuşmasında, 1921 'sı ile Kürtlere özerklik verildiğini iddia etti. Meclis sıralarında tansiyon yükseldi.

    HDP'li vekilin Erzurum'u "Kürdistan" saymasına MHP ve AK Partililer tepki gösterdi.

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    Haberler Güncel CHP'nin ortağı HDP'den skandal açıklamalar! MHP ve AK Parti gereken cevabı verdi