65, 66, 67, 68 ve 69 KPSS puanı alanlar hangi ilanlara başvuru yapabilir? KPSS ön lisans sonuçlarında geri sayım sona erdi. Sınava giren adaylar ise alacakları puanla hangi memur alımlarına başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. KPSS ön lisans sınavından bu puan aralığında alan adaylar, üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin KPSS puan sınırı olmadan yapılan kamu ilanlarına başvuru yapabilmektedir. En az 50-55-60 KPSS puanlaır ile de üniversiteler kamu personeli almaktadır. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilirler.
ÖN LİSANS 65-69 KPSS İLE BAŞVURU YAPILACAK MEMURLUKLAR
65 ile 69 arasında ön lisans KPSS 'den geçerli bir puan alan adaylar memurluk için biraz zorlanacak ve ilanları bekleyecek. 65 ile 69 puan arasında memur alımı yapan kurumlar var. Ancak alımlar KPSS puan sıralamasına göre yapıldığı için ve her mülakata alınacak sayının 5-10 katı çağrıldığı için bu adaylar biraz beklemek zorunda kalacak. Bu puan aralığında memur alımları biraz düşük oluyor. Gerçi diğer puan aralıkları için de düşük oluyor da o şimdinin konusu değil.
KPSS ön lisans sınavından bu puan aralığında alan adaylar, üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin KPSS puan sınırı olmadan yapılan kamu ilanlarına başvuru yapabilmektedir. En az 50-55-60 KPSS puanlaır ile de üniversiteler kamu personeli almaktadır. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilirler.
Bu puan aralığında en çok yapılan alımlardan biri de belediye personel memur alımları oluyor. 50-55-60 ve 65 KPSS puan şartı ile belediyeler memur, zabıta, itfaiye eri, bilgisayar işletmeni, VHKİ ve diğer kadrolara memur alımı yapmaktadır. Belediye ilanlarında KPSS puan sınırını belediyeler tarafından belirlenir. Yani isterse 50 yapıyor isterse 80 puan şartı istiyor. Bu belediyelerin takdirinde. Adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilir.
Diyanet İşleri 50 KPSS ile memur alımı yapar.
Diğer yandan adaylar İçişleri Bakanlığı'nın Nüfurs Müdürlüğüne yapacağı 60 KPSS şartı ile memur alımına da başvurabilir. 112 acil servis istasyonlarına da adaylar başvuru yapabilir.
POLİS ALIMI
POMEM polis alımında 65 KPSS puanı ile alım oluyor. KPSS'den en az 65 puan alan adaylar, yapılacak POMEM polis alımına müracaat edebilecek.
ASKER ALIMI
Ön lisans mezunları astsubay olabilmektedir. Astsubay alımlarında ise 60 ve 65 KPSS puan şartı istenmektedir. Bu puanları alan adaylar TSK ve Jandarmanın ilanlarına başvuru yapabilmektedir. Ancak bu ilanlar henüz yayımlanmadı.
KPSS'de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?
KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.
KPSS'ye Kimler Girebilir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS'ye Neden Girilmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.