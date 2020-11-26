ASKER ALIMI

Ön lisans mezunları astsubay olabilmektedir. Astsubay alımlarında ise 60 ve 65 KPSS puan şartı istenmektedir. Bu puanları alan adaylar TSK ve Jandarmanın ilanlarına başvuru yapabilmektedir. Ancak bu ilanlar henüz yayımlanmadı.

KPSS'de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?

KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.

KPSS'ye Kimler Girebilir?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS'ye Neden Girilmelidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.