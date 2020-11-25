





Ben Hakurk bölgesinde Şervan diye isimlendirilen bir yerde eğitim gördüm. Serhat grubuna girip İran bölgesine geçtim. Bu süreçte onaylamadığım şeylerle karşılaştım. Gördüğüm şeyler karşısında kandırıldığımı anladım. Bu nedenle örgütten kaçmaya karar verdim."

2008'de Türkiye'ye gönderilmek üzere İran güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan V.A, "Burada 12 yıl hapis cezası aldım ve cezaevinde kaldım. İran ülkesinde de serbest bırakıldıktan sonra kuzey Irak'a geçtim 6 ay gözaltında kaldım. Serbest kaldıktan sonra ailemle ve Türk güvenlik güçleriyle irtibat kurdum. 6 ay gözaltında kaldıktan sonra Türkiye'ye teslim edildim. Örgüte katıldığım için pişmanım." ifadelerini kullandı.