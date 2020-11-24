Parayı sahibine teslim ederek herkesin takdirini kazandı. 70 bin lira kredi borcu Olgaç "Yine olsa yine yaparım.

Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Parayı kendisine teslim ettiğimde çok sevindi. Bana da 50 euro verdi" açıklaması yaptı.