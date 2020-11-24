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    • 24.11.2020 Gazete
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    Kim hikayemi duymak ister! sonucu hafızasını kaybetti hayata sıfırdan başladı

    , ATV’de ’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına kilitlendi. 40 yaşındaki ’nin hikayesi, herkesi derinden etkiledi. Mete, henüz 34 yaşındayken geçirdiği sonucu hafızasını kaybetti. Hayatına sıfırdan başlayarak ilmek ilmek ilerledi. 6 yılda edindiği bilgilerle yarışmada 60 bin lira kazandı, 125 bin liralık soruya kadar ilerledi.

    Kim hikayemi duymak ister

    , ATV'de 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına kilitlendi. 40 yaşındaki 'nin hikayesi, herkesi derinden etkiledi. Mete, henüz 34 yaşındayken geçirdiği sonucu hafızasını kaybetti.

    Hayatına sıfırdan başlayarak ilmek ilmek ilerledi. 6 yılda edindiği bilgilerle yarışmada 60 bin lira kazandı, 125 bin liralık soruya kadar ilerledi.

    Filmlere konu olacak hikayesini ise şöyle özetledi: 2014'te kafamı kaldırıma çarptım. Eşimi ve çocuğumu hatırlamadım.

    Eşimin yardımıyla bana lazım olan şeyleri öğrendim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Hayatı sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum.

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