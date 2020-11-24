Türkiye, ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına kilitlendi. 40 yaşındaki Serdar Mete'nin hikayesi, herkesi derinden etkiledi. Mete, henüz 34 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu hafızasını kaybetti.

Hayatına sıfırdan başlayarak ilmek ilmek ilerledi. 6 yılda edindiği bilgilerle yarışmada 60 bin lira kazandı, 125 bin liralık soruya kadar ilerledi.

Filmlere konu olacak hikayesini ise şöyle özetledi: 2014'te kafamı kaldırıma çarptım. Eşimi ve çocuğumu hatırlamadım.

Eşimin yardımıyla bana lazım olan şeyleri öğrendim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Hayatı sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum.