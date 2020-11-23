Zoom nasıl kullanılır? Zoom şifre yanlış hatası nedir? Zoom şifre değiştirme nasıl yapılır?

Zoom nasıl kullanılır? Zoom uygulaması ile uzaktan ders almak isteyen öğrenciler çeşitli hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Bu mesajların başında Zoom şifre yanlış hatası geliyor. Peki Zoom şifre değiştirme nasıl yapılır? İşte Zoom kullanırken dikkat edilmesi gereken bilgiler…
ZOOM ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
• Şifrenizin yenilenmesi için ilk olarak uygulamanızın içerisine giriş gerçekleştiriniz.
• Ardından alt kısımda bulunan ''Settings'' yani ''Ayarlar'' alanına erişim sağlayınız.
• Ayarlar bölmesine girişinizi gerçekleştirmeniz durumunda üst kısımda bulunan profil simgesine dokununuz.
• Buraya tıklamanız ile birlikte karşınıza gelen ekranda, Update Password alanına tıklayınız.
• Karşınıza çıkan sayfada ZOOM uygulamanızın şifre değiştirme işlemlerini sağlayabilirsiniz.
• Şifrenizin değişimini yaptıktan sonra üst taraftaki ''Save'' yazan bölüme dokunmazsanız ayarlarınız devreye girmeyecektir.
• Save demenize rağmen şifre değişmediyse diğer işlemleri birlikte kontrol edelim.
ZOOM şifre değiştiremiyorum diyorsanız ise öncelikle girdiğiniz şifrenin doğruluğundan emin olunuz. Üstte girdiğiniz şifre ile alttaki şifre aynı olmaz ise bu bağlamda sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden şifre değişikliği devreye girmiyor.
• Bunun haricinde internet kesintiye uğradığından dolayı da ayarlar işleme girmiyor olabilir.
• Bağlantılarınızın kontrolünü yaptıktan sonra tekrar deneme sağlayın.
Olmaz ise hangi cihazdan ZOOM uygulamanıza giriş yapıyorsanız o cihazdan uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyerek deneme yapınız. Yine probleminizin devam ettiğini görürseniz cihazınıza bir güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekecektir.