Zoom nasıl kullanılır? Zoom şifre yanlış hatası nedir? Zoom şifre değiştirme nasıl yapılır?

• Şifrenizin değişimini yaptıktan sonra üst taraftaki ''Save'' yazan bölüme dokunmazsanız ayarlarınız devreye girmeyecektir.

• Save demenize rağmen şifre değişmediyse diğer işlemleri birlikte kontrol edelim.

ZOOM şifre değiştiremiyorum diyorsanız ise öncelikle girdiğiniz şifrenin doğruluğundan emin olunuz. Üstte girdiğiniz şifre ile alttaki şifre aynı olmaz ise bu bağlamda sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden şifre değişikliği devreye girmiyor.



• Bunun haricinde internet kesintiye uğradığından dolayı da ayarlar işleme girmiyor olabilir.