Tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? e-Nabız T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme!

E-Nabız sistemi ile Sağlık Bakanlığı kayıtları altındaki tüm güncel sağlık bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz. Vatandaşlar evden çıkmadan hem corona virüs riskini azaltmak hem de hastanelerdeki yoğunluğu arttırmamaları amacıyla tahlil sonuçlarını e- Nabız sistemi üzerinden sorgulayabilir. Peki T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme nasıl olur? İşte sisteme dair merak edilen tüm detaylar…
E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu kişisel sağlık bilgi sistemi e-nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar, sisteme 2 farklı kanaldan ulaşabiliyor. e-nabız sistemine giriş işlemlerinde sisteme erişim için kullanılabilecek yöntemler;
• E-Devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı e-hizmetler listesinden,
• Enabiz.gov.tr adresinden,
Bakanlığın e-nabız sistemine giriş ekranına ulaşabilmektedir. Sisteme giriş işlemlerinde vatandaşlar aynı zamanda da farklı giriş yöntemlerini kullanabiliyor. Böylelikle kendisi için en basit ve en kolay olanı seçerek, e-nabız sistemine 7 gün 24 saat dilediği zaman giriş yaparak, güncel sağlık bilgilerine ulaşabiliyor.
E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
E-nabız sistemine giriş yapmak isteyen ancak daha önce hiç sistemi kullanmamış olan kişiler kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre ilk defa e-nabız sistemini kullanacaksanız;
• e-Devlet sistemine giriş yapın.
• e-hizmetler sayfasına gidin.
• Sağlık Bakanlığı'nın e-hizmetler listesindeki "E-Nabız" uygulamasına giriş yapın.
• Burada yeni bir "e-Nabız şifresi" oluşturun.
• Kişisel bilgilerinizi girin.
• Paylaşım seçenekleri kısmında kişisel bilgilerinize kimler erişebileceğini dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.
• İletişim bilgilerinizi girin.
• Cep telefonuna gelen "Onay Kodu" ile e-nabız hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.
Bu yöntemin yanı sıra vatandaşlar dilerlerse kolay bir şekilde kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine başvuruda bulunarak, kendilerine "Geçici e-Nabız Şifresi" vermesi talep edilebilir. Böylelikle aldığı geçici e-nabız şifresi ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, ilk girişleri sırasında kendi belirleyecekleri bir şifre ile şifre değişikliği yapabilir. Böylelikle son derece güvenli bir şekilde e-nabız sistemini kullanabilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN E-NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ
Direkt olarak e-nabız sistemine giriş işlemlerini e-Devlet kanalı aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bunun için;
• E-Devlet sistemi resmi adresi "turkiye.gov.tr" üzerinden sisteme giriş yapın.
• Sistem içerisindeki "e-hizmetler" ekranına gidin.
• Sağlık Bakanlığı'nın hizmet listesini açın.
• e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ekranına giriş yapın.
E-Devlet sistemine giriş işlemleri için "e-Devlet şifresi", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "online bankacılık" ve "mobil imza" giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz.
• E-Devlet sisteminde Sağlık Bakanlığı'nın "e-Nabız" uygulamasına kolayca ulaşılabiliyor. Buradan enabiz.gov.tr adresine yönlendirme sağlanarak, otomatik şekilde e-nabız sistemine giriş yapılabiliyor.
• Aynı zamanda kullanıcılar direkt olarak enabiz.gov.tr adresine girerek, burada bulunan giriş alternatifleri arasında bulunan "E-Devlet üzerinden giriş" seçeneğine tıklayarak da sisteme giriş yapabilmektedir.
• Bu giriş yöntemlerinin yanı sıra "e-İmza İle Giriş" yöntemini kullanarak da yine e-Nabız sistemine direkt giriş gerçekleştirebilmek mümkündür.
E-NABIZ UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı'nın akıllı cihazlar için AppStore ve PlayStore mağazalarında yayınladığı e-Nabız uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, mevcut e-Nabız şifreleri ya da e-Devlet girişiyle sisteme ulaşabilmektedir. Dolayısıyla da mobil e-Nabız için ilave bir şifre alınmasına gerek bulunmuyor. Belirtilen giriş yöntemleri aynı şekilde (e-imza ile girişte cihaz desteği gerekir) e-Nabız sistemine girişin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Böylelikle mobil cihazla tıbbi özgeçmişi yere taşıyabilmek mümkün oluyor.
E-NABIZ SİSTEMİ NE İŞE YARIYOR?
Son zamanlarda kullanımı vatandaşlar arasında yaygınlaşan e-Nabız sistemi dijital ortamdaki güncel sağlık geçmişini oluşturuyor. Kullanıcılar e-nabız sistemine giriş yaparak kolayca sağlık geçmişine, sağlık profiline, gittiği tüm sağlık kuruluşu detay verilerine, reçetelerine, hastalıklarına, raporlarına, görüntüleri, alerjileri gibi bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca vücut kitle endeksi hesaplamalarından, kalp krizi riski hesaplamalarına kadar pek çok farklı sağlık temelindeki hesaplamayı da yapabilme şansına sahip olabiliyor. Vatandaşlar aynı zamanda da e-Nabız sistemini kullanarak randevu alabiliyor ve randevu takibatını yapabiliyor. Aile hekimi bilgisini sorgulayabilme şansının da bulunduğu e-Nabız uygulaması üzerinde vatandaşlar aynı zamanda da Aile Hekimi Değiştirme yapabiliyor.