Tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? e-Nabız T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme!

E-NABIZ UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?



Sağlık Bakanlığı'nın akıllı cihazlar için AppStore ve PlayStore mağazalarında yayınladığı e-Nabız uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, mevcut e-Nabız şifreleri ya da e-Devlet girişiyle sisteme ulaşabilmektedir. Dolayısıyla da mobil e-Nabız için ilave bir şifre alınmasına gerek bulunmuyor. Belirtilen giriş yöntemleri aynı şekilde (e-imza ile girişte cihaz desteği gerekir) e-Nabız sistemine girişin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Böylelikle mobil cihazla tıbbi özgeçmişi yere taşıyabilmek mümkün oluyor.



E-NABIZ SİSTEMİ NE İŞE YARIYOR?



Son zamanlarda kullanımı vatandaşlar arasında yaygınlaşan e-Nabız sistemi dijital ortamdaki güncel sağlık geçmişini oluşturuyor. Kullanıcılar e-nabız sistemine giriş yaparak kolayca sağlık geçmişine, sağlık profiline, gittiği tüm sağlık kuruluşu detay verilerine, reçetelerine, hastalıklarına, raporlarına, görüntüleri, alerjileri gibi bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca vücut kitle endeksi hesaplamalarından, kalp krizi riski hesaplamalarına kadar pek çok farklı sağlık temelindeki hesaplamayı da yapabilme şansına sahip olabiliyor. Vatandaşlar aynı zamanda da e-Nabız sistemini kullanarak randevu alabiliyor ve randevu takibatını yapabiliyor. Aile hekimi bilgisini sorgulayabilme şansının da bulunduğu e-Nabız uygulaması üzerinde vatandaşlar aynı zamanda da Aile Hekimi Değiştirme yapabiliyor.