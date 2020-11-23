Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte koronavirüsün en çok bulaştığı yer

HASTALIK EVLERDEN YAYILIYOR! MİSAFİRLİKLERE ARA VERİLMELİ...

"Son dönemde hastalığın yayıldığı yerler arasında bir numarada evler var. Misafirliklerde kalabalıkların kapalı alanda bir araya gelmesi, maske takmaması, temasta bulunması vaka sayısını yükseltiyor. Misafirliklere, yatılı kalmalara ara vermemiz gerekiyor. Doğum günleri, cenaze ziyaretleri gibi uzun süreli kapalı alanlarda vakit geçirmek hastalığın yayılmasını arttırıyor. Zorunlu haller dışında misafirliklere ara vermeliyiz."

NTV'de yer alan habere göre, Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabiliri Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buraki kilit nokta önlemlere uymak.