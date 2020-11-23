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    • 23.11.2020 Gazete
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    satrançtaki başarısına kilitlendi! dünyada ilk 100’e girdi

    , satrançtaki başarısına kilitlendi. ’nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaşayan 12 yaşındaki , dünyada ilk 100’e girdi. ABD’de 77. olan Uz, 6 yaşından beri satranç oynadığını söyledi. “Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. katılmak, daha iyi olmak istiyorum” dedi.

    Şah mat!

    , satrançtaki başarısına kilitlendi. 'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaşayan 12 yaşındaki , dünyada ilk 100'e girdi. ABD'de 77. olan Uz, 6 yaşından beri satranç oynadığını söyledi.

    "Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. katılmak, daha iyi olmak istiyorum" dedi.

    Anne İrem Uz ise oğluyla ilgili şunları söyledi: İyiye gittiğini görünce internetten bir koç bulduk ve koçu ile haftada bir saat grup dersi alıyordu.

    e bir yıl önce geçti artık haftada bir saat özel ders alıyor.

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