Dünya, Türk gencinin satrançtaki başarısına kilitlendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaşayan 12 yaşındaki Kağan Uz, dünyada ilk 100'e girdi. ABD'de 77. olan Uz, 6 yaşından beri satranç oynadığını söyledi.

"Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, daha iyi olmak istiyorum" dedi.

Anne İrem Uz ise oğluyla ilgili şunları söyledi: İyiye gittiğini görünce internetten bir koç bulduk ve koçu ile haftada bir saat grup dersi alıyordu.

Özel derse bir yıl önce geçti artık haftada bir saat özel ders alıyor.